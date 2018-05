Porto, De Luca: se non si interviene bisogna bloccare i camion Il governatore ha affrontato il problema del decoro: maggiori controlli alla pulizia

Una situazione di caos e disagi non più tollerabile, con l’Autorità portuale che ha scaricato il traffico dei mezzi pesanti sulla città. Il governatore Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, parla della questione porto di Salerno. Lo scalo è al centro di un braccio di ferro tra Capitaneria, autorità di sistema, sindacati e comune. Le contromisure finora annunciate non hanno sortito effetti, e l’ex sindaco è drastico: se non si interviene, bisogna bloccare il transito dei camion a Salerno.

De Luca ha poi affrontato anche altri temi relativi a Salerno. A cominciare dal ripascimento delle spiagge che, ha spiegato, può garantire un futuro alla città realizzando l’arenile da Santa Teresa a Pontecagnano. Il governatore ha ricordato il paradosso di una città di mare che registra il boom turistico durante l’inverno, grazie alle Luci d’artista.

Non sono mancati poi riferimenti alla questione del decoro, invocando maggiori controlli nella pulizia e soprattutto per la manutenzione dei quartieri che, ha detto, sono in ritardo.

“E’ tempo – le parole di De Luca – di riprendere la stagione di riqualificazione urbana. Non posso telefonare ogni sera ai 450 dipendenti di Salerno Pulita, raccolgo segnalazioni continue da parte dei cittadini che lamentano condizioni di degrado”.

Giovanbattista Lanzilli