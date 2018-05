VIDEO|Giro d'Italia: Salerno in festa per la carovana rosa In tantissimi hanno atteso il passaggio dei ciclisti nei quartieri

Salerno si è tinta di rosa per accogliere il passaggio del 101° Giro d’Italia in città. Festa nei quartieri, in tantissimi hanno atteso pazienti l'arrivo della carovana rosa che è passata nei rioni intorno alle 15.30. Bambini e famiglie, tutti insieme per il ritorno di uno degli eventi sportivi più seguiti dagli italiani e dai tanti appassionati di ciclismo.

Un rientro felice a Salerno, il Giro mancava in città da diverse edizioni. La Corsa Rosa è partita questa mattina da Praia a Mare, per attraversare 32 città per questa ottava tappa: Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, Centola, Montano Antilia, Futani, Cuccaro Vetere, Ceraso, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Salento, Omignano, Lustra, Rutino, Perito, Prignano Cilento, Agropoli, Torchiara, Capaccio Paestum, Eboli, Battipaglia, Pontecagnano, Salerno, Pellezzano, Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino. Poi il passaggio in Irpinia con il primo comune al confine con la provincia di Salerno, Montoro.

L'ottava tappa del 101° Giro d'Italia ha proposto oggi il secondo arrivo in salita, portando i corridori da Praia a Mare (Cosenza) a Montevergine di Mercogliano (Avellino), dopo 209 km, attraversando ben tre regioni, Calabria, Basilicata, Campania, e toccando le province di Cosenza, Potenza, Salerno, Avellino.

Due i traguardi volanti: il primo ai 110,1 km di Agropoli, il secondo ai 154,6 km di Salerno. A vincere la tappa sotto la pioggia battente è stato Richard Carapaz, alle 17.15. L’Ecuador ha ottenuto così la sua prima vittoria di sempre al Giro d’Italia. In classifica generale Yates resta in maglia rosa con 16″ su Dumoulin e 26″ su Chaves. 4° Pinot a 41″, che scavalca Pozzovivo grazie agli abbuoni. Carapaz sale all’ottavo posto, 11° Aru a 1’12”.

Sara Botte