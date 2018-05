Incidente sul raccordo, traffico bloccato a Baronissi Schianto furgone moto. C'è un ferito. La circolazione è paralizzata. Sul posto polstrada e Anas

Traffico bloccato per ore sulla carreggiata in direzione sud della A2, all'altezza di Baronissi. Un incidente, che si è verificato al chilometro 5,700, ha coinvolto un furgone e una moto. Il moticiclista è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. Lo schianto in località "Cologna", a poche centinaia di metri dalla galleria.

Il personale Anas e gli agenti della polizia stradale sono sul posto per gestire la viabilità, effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, rimuovere i mezzi coinvolti nell'incidente e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul raccordo per Salerno si sono comunque formate file lunghe alcuni chilometri. Il traffico è bloccato all'altezza dell'uscita di Baronissi. Da ore il personale Anas e forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata. Operazioni comunque non semplici, anche la rimozione dei mezzi incidentati sta andando a rilento con le inevitabili conseguenze per la circolazione. A distanza di un'ora società autostrade ha informato gli automobilisti che le operazioni sono in corso. Si procede praticamente a passo d'uomo e i tempi di percorrenza sono lunghi anche per chi sta utilizzando la viabilità urbana che attraversa i comuni della Valle dell'Irno.

Ancora una volta dunque il raccordo autostradale Salerno-Avellino si conferma una strada ad alto tasso di incidenti. Quello del pomeriggio è infatti solo l'ultimo di una lunga serie che interessa la strada che collega i due capoluoghi. Proprio nei giorni scorsi nel corso del Raod Show dell'Anas in Piazza della Concordia a Salerno i coordinatori territoriali della società avevano annunciato il progetto (già finanziato) per il raddoppio dell'arteria, che sarebbe stato però preceduto (visto che la fine stimata dei lavori è fissata per il 2022) da lavori di messa in sicurezza, dal fondo stradale alle barriere.

Redazione Salerno