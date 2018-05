Lavori notturni in città: i disagi Ecco dove e quando

La società Salerno Sistemi eseguirà lavori di riparazione della rete idrica nel quartiere di Torriere.

Per questi motivi, dalle ore 22 di oggi e fino alle 6 di domani, in via Scavate Case Rosse (tratto antistante il civico 27) sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ma anche divieto di transito per tutti i veicoli.

S.B.