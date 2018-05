Ztl: nuovi varchi video sorvegliati in città Dal 14 maggio sono attivi in via definitiva

Occhi aperti alla guida. Sono attivi dal 14 maggio in città nuovi varchi video sorvegliati. Ecco la lista delle strade del centro storico interessate:

via Antica Corte, via San Michele, via Nicola Monterisi, via Romualdo II Guarna, via Duomo angolo via Roma, via Portanova - entrata, via Portanova - uscita, via Antonio Mazza, via Giuseppe Vigorito angolo via Roma, via Porta di Mare angolo via Roma, via Portacatena trav. Ave Grazia Plena Maggiore.

S.B.