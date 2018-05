Un referendum popolare per erigere una statua a Barbara D’Urso "Rappresenta la voce amica di una zia, un piccolo omaggio"

Un comitato per fare una statua, e non nel senso letterario, alla popolare conduttrice Mediaset, Barbara D'urso. E' successo a Battipaglia. Ci ha pensato il presidente del comitato promotore, il geometra Damiano D’Andrea che avrebbe indetto un referendum popolare per erigere una statua alla D’Urso. A riportarlo il sito Salernonotizie.

D’Andrea avrebbe rivelato : “Può sembrare un’iniziativa bizzarra, ma Barbara rappresenta la voce amica di una zia, bella e buona per i bambini. Un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso un sondaggio che a breve sarà online. L’idea è quella di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali”.

S.B.