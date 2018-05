Ripulita l'area nei pressi dell'ex ostello della gioventù Chiesta all'Asl la derattizzazione della zona

Il Nucleo Operativo del Comando di Polizia Municipale di Salerno, in collaborazione con la proprietà dell'ex Ostello della Gioventù, ha provveduto a far effettuare, come da consuetudine, il taglio degli arbusti nell'area adiacente la struttura.

Inoltre, è stata inoltrata la richiesta all'ASL per la derattizzazione dell'area che conduce all'arenile e si provvederà a diffidare la RFI affinché provveda per la parte di competenza, ovvero l'area dell'ex casello.

S.B.