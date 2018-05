Il Frecciarossa torna in Cilento: orari e novità Il servizio entrerà in vigore dal 15 giugno

Il Frecciarossa è pronto a tornare in Cilento anche la prossima estate. La conferma era arrivata nei mesi scorsi ma ora emergono dettagli sull’inizio del servizio e gli orari. Partenza ufficiale il 15 giugno. Il venerdì, il sabato e la domenica in sole sei ore e mezza si arriverà dalla stazione di Milano Centrale a quella di Centola.

Tra le novità vi è proprio il potenziamento del servizio attivo anche il venerdì, con due corse giornaliere, da e per Milano Centrale. La seconda novità riguarda proprio le fermate. A sud di Salerno saranno ben 4: Agropoli, Vallo della Lucania, Centola – Palinuro – Marina di Camerota e Sapri.

Nuova entrata lo scalo di Centola, che ha avuto la meglio su Pisciotta che pure aveva avanzato richiesta per una fermata dell’alta velocità. I prezzi partono da 49.90 euro.

La partenza da Milano Centrale sarà alle 7.30. Fermate a Bologna Centrale (8.25), Firenze Santa Maria Novella (9.08). rosa Tiburtina (10.29), Roma Termini (10.53), Napoli Centrale (12.20), Salerno (12.58), Agropoli-Castellabate (13.24), Vallo della Lucania-Castelnuovo (13.38), Centola-Palinuro-Marina di Camerota (13.56), Sapri (14.04). Il viaggio durerà complessivamente poco meno di 7 ore. Il ritorno è alle 14.52 da Sapri e arrivo a Milano Centrale alle 21.45.

Soddisfazione da parte del sindaco di Centola Mario Salvatore Scarpitta:

“La fermata tra i Comuni di Camerota e Centola è uno snodo fondamentale per il Basso Cilento. La sinergia tra due località turistiche così conosciute ha permesso di ottenere un grosso risultato.

E’ doveroso ringraziare la Regione Campania; il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone che ha svolto un lavoro eccellente e si è impegnato in prima persona per regalare alle nostre località una novità per l’estate davvero incredibile come questa; il capo della segreteria del governatore De Luca, Franco Alfieri che mi aveva anticipato già la notizia alcuni giorni fa; e la direzione di Trenitalia. Questo per Camerota è un pezzo importantissimo del puzzle che da mesi, insieme a tutta l’Amministrazione, stiamo costruendo”.

