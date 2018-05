Al via il corso d’Inglese per i dipendenti comunali A organizzarlo la Uil Fpl provinciale

Partirà mercoledì 23 maggio 2018 il corso di lingua inglese organizzato dalla Uil Fpl Salerno per i dipendenti del Comune di Salerno. Il progetto sarà presentato domani, martedì 22 maggio 2018, alle ore 11 presso la Sala Giunta del Comune di Salerno.

I dettagli saranno illustrati da Gerardo Bracciante, sindacalista della Uil Fpl Salerno. Presenzieranno all'evento anche alcuni componenti della segreteria della Uil Fpl Salerno e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Salerno. "In un contesto lavorativo che diventa ogni giorno più complesso, abbiamo pensato di allargare le competenze professionali dei dipendenti comunali di Salerno con la conoscenza dell’inglese, fondamentale per la vocazione turistica di questa città, come dimostra l'evento di Luci d'Artista ma non solo", ha detto Bracciante.

Il corso di inglese sarà tenuto dalla professoressa Veronica Raimondi nelle aule della scuola primaria "Medaglie d'Oro" di via Paolo Vocca a Salerno. La durata dell'iniziativa è di 30 ore, spalmati in sette incontri che si terranno tra le 14.30 e le 19. Ogni incontro sarà dedicato alla grammatica di base e alla microlingua per l'accoglienza turistica.

S.B.