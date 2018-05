Lavori stradali, Santoro: stanno devastando mezza città "Ok la fibra ultraveloce ma la situazione è diventata insostenibile"

Il consigliere comunale del gruppo Giovani Salernitani-demA Dante Santoro è intervenuto sulla questione dei lavori stradali effettuati dalla società Open Fiber a Salerno: “ Ok la fibra ultraveloce, ma la situazione dei lavori è diventata insostenibile, ora basta.

Open Fiber sta devastando il manto stradale e tutto ciò che gli capita sotto mano pur di installare la fibra, inoltre stiamo subendo da mesi un intralcio enorme alla viabilità ed alla vivibilità della città… Per il danno enorme patito dai salernitani la fibra verrà erogata gratis?! Purtroppo pare proprio di no e quindi un servizio a vantaggio di chi deciderà di pagare a società che faranno lucro, non può tenere in ostaggio un’intera città. Altra domanda, dopo le devastazioni al manto stradale chi dovrà provvedere alle riparazioni?

Open Fiber non lo sta facendo e l’amministrazione comunale deve far valere i diritti dei cittadini e non girarsi dall’altra parte. Un altro quesito, il più importante, Open Fiber è nata con lo scopo di installare la fibra nelle zone antieconomiche cosiddette “a fallimento di mercato”, come mai a Salerno li vediamo installare la fibra nelle zone principali, non sta tradendo la sua missione e facendo concorrenza in zone in cui la fibra è già presente ? Spero che vengano subito date risposte esaustive a queste domande e si cambi registro, altrimenti tuteleremo i diritti dei cittadini in ogni sede competente, cosa che avrebbe dovuto fare anche questa giunta ma a quanto pare sono impegnati a fare altro… “.

S.B.