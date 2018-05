Voragine in strada, ci finisce un autobus. Caos e traffico Il bus rimane incastrato con la ruota anteriore

Un autobus di linea della Sita è finito in una voragine, oggi in tarda mattinata in via Lungomare Colombo. Il bus è rimasto incastrato, bloccato con la ruota anteriore proprio nei pressi di una fermata.

A terra in attesa sono rimasti molti studenti, appena usciti dagli istituti della zona. L'incidente si è verificato intorno alle 13. Per liberare il grande mezzo dalla strada sono dovuti intervenire i vigli del fuoco con una gru. Sul posto anche due auto della polizia municipale che hanno regolato il traffico veicolare. Lunghe code e file proprio nell'ora di punta delle uscite delle scuole.

S.B.