Caos al Porto: arriva l'ordinanza per migliorare la viabilità Lo annuncia l'assessore alla Mobilità Mimmo De Maio

Un ulteriore tassello per rendere più scorrevole la circolazione nella zona del porto. Ha infatti riaperto una delle corsie di Via Ligea, che sarà interamente dedicata al traffico urbano.

Lo ha annunciato l’assessore alla mobilità Mimmo De Maio, mentre il sindaco Enzo Napoli ha firmato un’apposita ordinanza per il traffico.

“Abbiamo registrato da subito significativi miglioramenti al sistema della mobilità nella zona del porto – le parole dell’esponente della giunta salernitana – . Ulteriori dispositivi saranno valutati nei prossimi giorni”. La riapertura di una corsia di Via Ligea faceva parte del pacchetto di provvedimenti decisi in Capitaneria per il caos traffico al porto.

Giovanbattista Lanzilli