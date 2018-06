Controlli senologici gratuiti: ecco dove e quando Le visite saranno eseguite dai dottori Carlo Iannace e Danilo Palmieri

Lunedì 4 giugno alle ore 16 l’associazione Noi in Rosa, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno ha organizzato i controlli senologici gratuiti presso il Centro Sociale di Pastena (via Guido Vestuti). Le visite saranno eseguite dai dottori Carlo Iannace e Danilo Palmieri – Chirurghi dedicati alla Senologia all’Ospedale Moscati di Avellino.



E’ necessario portare gli ultimi esami eseguiti, se disponibili.



L’Associazione Noi in Rosa, con lo scopo di accrescere la pubblica sensibilizzazione sul tumore al seno, opera in varie province della Campania, avvalendosi dell’operato di tante volontarie, alcune delle quali hanno vissuto questa esperienza. Si vuole promuovere una rete di solidarietà, per diffondere sul territorio un concreto supporto, sia nella fase diagnostica che in quella post terapeutica, oltre che una efficace prevenzione e tempestiva diagnosi, cure e trattamenti psicologici e di sostenere la ricerca in questo specifico campo della medicina.



“Di tumore al seno, - spiegano le componenti dell’associazione - si guarisce nell’87% dei casi, ma le donne italiane non lo sanno. Il 48% ritiene ancora che il tumore al seno non sia guaribile e il 35% non sa che è prevenibile.

Sono questi i principali risultati del sondaggio condotto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) su 1.657 donne per fotografare il loro livello di conoscenza su questa malattia. Per questo l’associazione sarà presente con giornate programmate e periodiche di prevenzione, grazie al contributo volontario e gratuito, dell’apprezzato chirurgo Carlo Iannace, senologo dell’ospedale di Avellino e del suo collaboratore dottor Danilo Palmieri”.

S.B.