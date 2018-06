Vinto un milione di euro nel salernitano Un fortunato si è aggiudicato il Million Day

Nel salernitano altra grande vincita un fortunato giocatore ha sbancato il Million Day, aggiudicandosi un milione di euro. E' successo nel concorso della "giovane" lotteria istantanea ad un cittadino di Montecorvino Rovella.

Milione di euro che viene messo in palio ogni giorno e che il giocatore è riuscito a far proprio perché è riuscito a indovinare la combinazione di cinque numeri estratta nel concorso: 11, 20, 29, 40 e 47. Non si tratta della prima vincita del genere nella provincia di Salerno, il 12 aprile scorso la dea bendata ha baciato un anonimo di Nocera Superiore.

S.B.