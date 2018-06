Foto|Topi in città: "viviamo nel degrado assoluto" La denuncia di una residente

“Viviamo in uno stato di degrado assoluto” a lanciare l'allarme sull'emergenza topi che ancora affligge la città di Salerno è una residente di Torrione che ha immortalato con diverse foto i roditori che ancora circolano indisturbati per il quartiere. “Segnalo lo stato di degrado in cui si trova la zona di Torrione antistante la chiesa di Santa Maria ad Martyres, se è vero che è competenza dell'ASL, intervenga. E' pur vero – continua la nostra lettrice - che la pulizia e il togliere quei cumuli di spazzatura dalla spiaggia compete al Comune”.

Da settimane si susseguono gli allarmi di residenti e cittadini che si sono trovati ad avere a che fare con l'invasione dei roditori in diversi quartieri, dal centro alla periferia. Lo stesso sindaco di Salerno Enzo Napoli nelle settimane scorse scrisse al direttore generale dell'Asl per sollecitare interventi di derattizzazione “adottando con ogni urgenza un piano straordinario di interventi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dell'intero territorio comunale, rientranti nella sua esclusiva competenza".

Seguì poi un incontro al comune, il primo cittadino, accompagnato dall'assessore all'Ambiente, Angelo Caramanno, incontrò il direttore generale dell'Asl Salerno, Antonio Giordano, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Mimmo Della Porta.



Durante la riunione, si concordarono le linee guida del piano straordinario di interventi, sia di derattizzazione, sia di contrasto alle blatte, stabilendo che l'Asl, supportata da mezzi e uomini del Comune, sarebbe intervenuta a beve in particolar modo nelle zone in cui si registrano maggiori criticità.

Sara Botte