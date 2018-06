Caos viabilità, la Uil Fpl prende le difese dei vigili urbani Il sindacalista Bracciante: “Inaccettabili le critiche del consigliere comunale Leonardo Gallo”

Vigili urbani di Salerno nel mirino del consigliere comunale Leonardo Gallo, la Uil Fpl provinciale prende le difese degli agenti della Municipale. “In merito all’increscioso fatto accaduto ieri in via Vernieri al consigliere comunale Leonardo Gallo voglio segnalare che da anni la segreteria della Uil Fpl provinciale evidenzia questa carenza di personale della polizia municipale in viabilità”, ha detto il sindacalista Gerardo Bracciante.

Poi l’affondo: “Non di meno abbiamo detto che il comando, così come strutturato, con il personale in servizio non si può pretendere di più su tre turni di lavoro che per i vigili sono troppi. Evidentemente il personale arrivato in mobilità non è sufficiente a coprire le carenze di organico.

Chiediamo un concorso pubblico urgentemente. Lo ribadiamo: non si può pretendere di più dalla polizia municipale. Gli agenti già sono costretti a turni estenuanti e un controllo di un ampio territorio comunale”.

S.B.