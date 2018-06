De Luca: km di spiagge davanti a tutto il Lungomare Entro il 2019 tutti i cantieri aperti

Obiettivo riqualificare il fronte del mare salernitano, restituendo la bellezza dei luoghi e creando tanti posti di lavoro: a dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che anticipa le previsioni per l'immediato futuro cittadino. "Si tratta - ha spiegato - del progetto più rilevante per il futuro economico della città di Salerno, cioè per creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani. Il progetto nasce con Bohigas.

Si parte da Piazza della Libertà, abbiamo già anticipato un pezzo di questo fronte di mare a Santa Teresa dove la spiaggia si è già raddoppiata. È un'immagine impressionante che potranno vedere i nostri concittadini dal Marina d'Arechi quasi fino al Mercatello con sabbia bianca e mare limpido.

Dobbiamo cominciare a immaginare che davanti a tutto il lungomare di Salerno ci sarà una spiaggia di 100 metri di profondità perché arretreremo la scogliera. Entro il prossimo anno avremo tutti i cantieri aperti per realizzare questo miracolo".

S.B.