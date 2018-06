Sgravi fiscali per chi assume disoccupati La proposta di Gigi Vicinanza della Cisal provinciale ai sindaci della provincia di Salerno

"Subito sgravi sui tributi locali in favore delle imprese che assumono disoccupati residenti nei propri Comuni con la formula del tempo indeterminato o del tempo determinato a partire da tre mesi. Auspico che i sindaci della provincia di Salerno possano seguire l'esempio dell'Amministrazione di Fisciano".

Questo l'appello di Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, che ha chiesto ai primi cittadini del Salernitano un'azione concreta contro la disoccupazione, come avvenuto nel centro della Valle dell'Irno. "Leggo di tanti sindaci che si riempono la bocca parlando di lavoro, ma poi non fanno nulla. Ecco perché Fisciano è un esempio virtuoso da seguire, con i 75mila euro di budget destinato alle imprese della città che assumeranno questa i senza lavoro è senz'altro positiva. Penso che in altre parti della provincia, a partire da Salerno, il progetto possa essere replicato con successo". Per Vicinanza sarebbe un segnale dopo le ultime elezioni politiche e quelle Amministrative che stanno per andare in archivio. "Dal 4 marzo ho sentito tante promesse ma nulla di concreto.

Gli esempi nel Salernitano si sprecano, Fonderie Pisano in primis dove un gruppo di sindaci tiene sotto scacco gli operai. Ecco perché assumere disoccupati, come sta accadendo a Fisciano, è un modo per ripartire anche nelle relazioni sindacali. Basta chiedere supporto alla Giunta del sindaco Vincenzo Sessa. Non credo che rifiuterà di aiutare i sindaci che vogliano attuare questa buona pratica", ha continuato il sindacalista della Cisal. "Le politiche del lavoro vanno incentivate con i fatti. Spero che gli amministratori del territorio guardino con interesse a Fisciano".

S.B.