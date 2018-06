Parte domani la settimana del donatore Appuntamento al Centro Trasfusionale del Ruggi

Prende il via domani, presso il Centro Trasfusionale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la Settimana del Donatore. Una chiamata alle armi sulla donazione di sangue nella settimana in cui cade la Giornata Mondiale del Donatore, prevista per il 14 giugno.

Un appuntamento a cui sono state chiamate a manifestare la volontà a contribuire alla cultura della donazione varie componenti della società: domani sarà il turno degli Scout, mercoledì, invece, sarà la volta degli Sportivi e, a seguire, le Forze Armate giovedì, gli Universitari, per i quali è prevista la presenza dell’autoemoteca al Campus di Fisciano, la mattina di venerdì e, infine, sabato l’appello è rivolto a tutte le donne. Naturalmente queste sono linee simboliche: tutti possono sempre donare in qualsiasi giorno della settimana.

Per il giorno 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore, è stato organizzato, inoltre, un incontro in collaborazione con l’Avis di Salerno, durante il quale, dopo aver ascoltato alcuni interventi di illustri relatori, saranno premiati alcuni fra i donatori che si sono particolarmente distinti per la loro attiva partecipazione.

S.B.