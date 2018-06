Non rispettano le regole della raccolta differenziata Multati tre amministratori di condominio

Non rispettano le regole della raccolta differenziata, tre amministratori di condominio sono stati multato a Salerno dalla polizia municipale, sanzionati anche due cittadini sempre per il mancato rispetto delle norme. Sono stati multati con sanzioni di 500 euro anche un cittadino non residente ed uno residente per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Sanzionati, inoltre, due detentori di cani per la mancata raccolta degli escrementi.

Il personale del Consorzio Bacino SA/2, in collaborazione con il Nucleo Operativo, ha provveduto poi a bonificare le seguenti strade: via Lanzalone, via Carnelutti, L.go San Giovanniello, Via Vinciprova, la strada adiacente al Parco Pinocchio.

Infine è stato sanzionato il titolare di un pubblico esercizio per occupazione abusiva di suolo pubblico.

