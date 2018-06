Il Frecciarossa arriva in Cilento: ecco i dettagli Nuove fermate nei fine settimana

Il Frecciarossa arriva in Cilento. Sarà possibile raggiungere in tutti i fine settimana estivi le principali mete turistiche del posto.

L’opportunità viene offerta grazie a un accordo fra Trenitalia e la Regione Campania per promuovere i viaggi in treno verso le più ambite località di vacanza dell’area cilentana.

Oltre al Cilento, infatti, la programmazione estiva di Trenitalia guarda anche a Sorrento, Pompei e Caserta, con la sua Reggia, tutte mete di grande fascino e attrazione turistica, oggi servite dai Freccialink.

Il programma e i suoi obiettivi sono stati illustrati nella Sala Freccia, alla stazione di Salerno, da Gianpiero Strisciuglio, direttore della Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia, e da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Alla conferenza stampa erano presenti i sindaci dei comuni collegati e, al termine della breve cerimonia, gli invitati hanno viaggiato sul Frecciarossa 9593 per Sapri che collega, fino al 16 settembre, il Cilento al resto d’Italia nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Questi gli orari dei due Frecciarossa a cui vanno aggiunti due Frecciabianca sulla rotta Roma – Reggio Calabria che questa estate fermeranno anche ad Agropoli.

Frecciarossa 9593 Milano Centrale alle 7.20 – come 9591 – il treno arriva a Sapri alle 14.14 con fermate intermedie a Bologna Centrale (a. 8.22 – p. 8.25), Firenze Santa Maria Novella (a. 8.59 – p. 9.08), Roma Tiburtina (a. 10.27 – p. 10.29), Roma Termini (a. 10.40 – p. 10.53), Napoli Centrale (a. 12.00 – p. 12.20), Salerno (a. 12.56 – p. 12.58), Agropoli–Castellabate (a. 13.22), Vallo della Lucania (a. 13.36), Centola–Palinuro-Marina di Camerota (a. 13.54).

Frecciarossa 9590 partenza da Sapri alle 14.52 con arrivo a Milano Centrale alle 21.45. Fermate intermedie a Centola–Palinuro –Marina di Camerota (p. 15.08), Vallo della Lucania (p. 15.26), Agropoli–Castellabate (p. 15.42), Salerno (a. 16.11 – p. 16.13), Napoli Centrale (a. 16.50 – p. 17.00), Roma Termini (a. 18.10 – p. 18.20), Roma Tiburtina (a. 18.27 – p. 18.29), Firenze Santa Maria Novella (a. 19.51 – p. 20.00), Bologna Centrale (a. 20.35 – p. 20.38) – Reggio Emilia AV (a. 20.57 – p. 20.59).

Alle fermate stagionali studiate ad hoc per incentivare i flussi turistici si aggiungono le promozioni estive di Trenitalia che prevedono speciali sconti del 30%, con l’offerta “Insieme”, per gruppi fino a 5 persone; sconti dal 30 al 50% per giovani under 30 e senior over 60 anni con l’offerta “Young” e “Senior”; gratuità completa per minori di 15 anni accompagnati grazie a “Bimbi gratis”; un particolare servizio di accompagnamento esteso a tutti, con un’attenzione particolare a clienti anziani o con difficoltà, che potranno quindi muoversi anche da soli, e la possibilità di portare il proprio cane in vacanza con sé ad agosto viaggiano al prezzo simbolico di 5 euro.

Numerosissime le partnership che Trenitalia ha siglato a vantaggio dei propri clienti, che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l’estate pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando musei e centri espositivi.

A conferma dello slogan che accompagna l’intera programmazione stagionale della società del Gruppo FS Italiane: l’Estate è Trenitalia.