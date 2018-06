Asl Salerno: nominato il commissario straordinario Ecco tutti i nuovi incarichi

La Giunta Regionale ha proceduto alla nomina del dottor Antonio Giordano come Commissario Straordinario dell’Azienda dei Colli di Napoli. Sub commissario con funzioni sanitarie è stata nominata la dottoressa Maria Vittoria Montemurro e Sub commissario con funzioni amministrative la dottoressa Antonella Tropiano.

Commissario Straordinario dell’Asl Salerno è stato nominato il dottor Mario Iervolino. Sub commissario con funzioni sanitarie il dottor Vincenzo D’Amato, e Sub commissario con funzioni amministrative il dottor Germano Perito.

S.B.