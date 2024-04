Roccadaspide: donna azzannata alla nuca dal suo cane E' stata soccorsa e portata in ospedale

Paura a Fonte di Roccadaspide, una donna, per cause ancora non chiare, è stata azzannata al collo dal suo cane, un pastore tedesco.

La 65enne ha riportato una ferita lacero-contusa alla nuca. Fortunatamente è stata soccorsa dal marito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che l'ha condotta in ospedale a Eboli. La malcapitata non è in pericolo di vita.

La vicenda è accaduta a pochi giorni di distanza da un'altra aggressione nel salernitano e dalla morte del piccolo Francesco Pio, ucciso da due pitbull.