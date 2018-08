San Matteo: oggi l'Alzata del Panno Iniziano i festeggiamenti per il santo patrono

Comincia ufficialmente questa sera il mese di festeggiamenti in onore del santo patrono di Salerno, San Matteo. Dopo la Santa Messa celebrata nella cripta del Duomo dove si trovano le reliquie dell’Evangelista, si terrà la tradizionale Alzata del Panno con l'effige di San Matteo, in presenza del parroco della Cattedrale, don Michele Pecoraro. L'appuntamento è per le 19.

La celebrazione segna l'inizio del percorso religioso che culminerà nella processione del 21 settembre.

S.B.