Sorrento-Salernitana, fischia Mazzoni. Spunta una curiosità nella designazione Al momento manca il quarto uomo per la sfida di domenica

Sarà Edoardo Manedo Mazzoni l’arbitro designato per Sorrento-Salernitana, match in programma domenica allo stadio Viviani alle ore 14:30. Il fischietto di Prato sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio e Mattia Bettani della sezione di Treviglio. Curiosità: manca all'appello il nome del quarto uomo. Al Football Video Support opererà Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore. Nessun precedente fra Mazzoni e la Salernitana.