Salernitana, ora quali mosse? Gyabuaa ad un passo, resta un diktat Nessuna spesa folle da qui alla fine del mercato, il mantra del club non cambierà

La contestazione dei tifosi ha allargato la frattura tra società e ambiente. La risposta dell’amministratore delegato Umberto Pagano non è stato di certo acqua sul fuoco. Perché ai toni distensivi della chiusura del lungo messaggio pubblicato dal dirigente della Salernitana sui suoi canali Instagram, ci si arriva dopo non poche stoccate e rimandi anche su ciò che è stato in passato. Ognuno resta sulle proprie posizioni, come naturale che sia. Peccato che le distanze fra le parti ora siano siderali e che per la Salernitana questo aspetto rischia di essere l’ennesimo ostacolo da superare in una stagione arrivata al suo momento clou.

La situazione di mercato

Gennaio ha già regalato quattro innesti. Gyabuaa sarà il quinto. Il centrocampista arriverà, salvo clamorosi colpi di scena ormai sempre dietro l’angolo, in prestito oneroso con obbligo di riscatto in base al numero di presenze in maglia granata dall’Atalanta Under 23. Il mediano andrà a rimpinguare un reparto ai minimi termini con le uscite ormai in cantiere di Varone e Knezovic. E poi? Il desiderio della piazza sin dal gong del girone d’andata era un centravanti da e per la serie B. Faggiano finora è riuscito a regalare solo Molina come rinforzo per il reparto offensivo. Il diktat resta chiaro: niente operazioni folli che possano affossare i conti del club. Una postilla che costringe a depennare diversi nomi dal taccuino del ds. Restano le opzioni Merola (Pescara) e Bianchi (Empoli). Per Gomez il Crotone fa muro. Per Lescano c’è distanza fra Avellino e Union Brescia, con l'argentino in rotta con l'ambiente. Una partita a scacchi che ora però non sembra più interessare nessuno.