Viadotto Gatto: dai controlli risultati soddisfacenti A dirlo è il comune in una nota

Il Comune di Salerno fa sapere in una nota che continua a seguire con grande attenzione l'attività di monitoraggio del Viadotto Gatto. Le informazioni finora pervenute dalla società Istemi incaricata di compiere tale operazione, dallo scorso mese di maggio, continuano ad essere - come quelle già comunicate - tutte positive e soddisfacenti.

Nello stesso tempo, già da tempo, gli uffici comunali stanno compiendo una serie di verifiche sul campo per valutare eventuali modifiche ai vigenti dispositivi di mobilità per accesso/uscita dalle aree portuali ivi compresa via Benedetto Croce.

I diversi pareri palesati, non privi certamente di buone ragioni, saranno tenuti in debita considerazione – fanno sapere dall'Ente - cercando di coniugare - con parametri oggettivi - le esigenze di mobilità, di sicurezza, di sosta dei residenti, di vivibilità complessiva dall'area. A tale scopo per la prossima settimana, si svolgeranno una serie di riunioni tecniche ed amministrative per approfondire analiticamente tutti i risvolti di merito della questione.

S.B.