Due corsi per l'inserimento dei diversamente abili Sentieri di Vela e attività subacquea

Doppia iniziativa a sfondo sociale per l’Associazione Marina di Salerno: la partecipazione alla VI edizione del progetto “Sentieri di Vela” strutturato su un corso teoria/pratica i cui proventi saranno destinati al progetto dell’Associazione Ipotenusa Marina “per l’avvicinamento al mare senza barriere” ed il primo corso di rilascio brevetto internazionale di 1° grado per attività subacquea.

Il presidente dell’Associazione Marina, Massimo D’Alessio, spiega così le due iniziative: “Anche quest’anno collaboriamo con l'Associazione Ipotenusa per l'organizzazione della 6° edizione dei ‘Sentieri di Vela’, manifestazione presentata il 26 ottobre alle ore 20.30 presso la nostra sede di Molo Manfredi. Si tratta di un corso velico pensato per tutti e, in particolare, per i nostri amici diversamente abili. L’Associazione Ipotenusa Marina è protagonista da anni nell'ambito delle case-famiglia: i proventi del corso saranno destinati al progetto Ipotenusa per l'avvicinamento al ‘mare senza barriere’ di persone meno fortunate. Il nostro obiettivo, da sempre, è quello di regalare un sorriso, e tante belle giornate di sole e di mare”.

CORSO SUB – Iniziativa finalizzata alla valorizzazione della tradizione marinaresca salernitana, è così illustrata da Massimo D’Alessio: “Nell’ambito dell’organizzazione delle attività sociali, da quest’anno siamo in grado di ampliare e diversificare le nostre proposte di promozione alle attività sportive sociali inserendo nel nostro calendario gli incontri propedeutici di avviamento all’attività subacquea mirati all’organizzazione di un corso con rilascio di Brevetto Internazionale di 1° grado per coloro che volessero approfondire le proprie conoscenze in questo specifico settore sportivo. Il ‘GoSub’ Gruppo Operativo Subacqueo, federato Fipsas, che da anni opera con successo in questo settore, garantirà il necessario supporto didattico e tecnico con i suoi specialisti e con l’imbarcazione di appoggio e supporto del nostro socio Armando Carlone. Gli incontri si articoleranno in due serate di teoria presso la nostra sede di Molo Manfredi, seguiti da una prova pratica in bacino delimitato. Durante, gli incontri teorici, si utilizzeranno materiali audiovisivi e per la parte pratica, compatibilmente con il numero dei partecipanti, attrezzature subacquee fornite dal gruppo operativo subacqueo di Salerno. L’iniziativa è a carattere gratuito fatte salve le spese di ricarica bombole e quota piscina se utilizzata. Iscrizioni possibili sabato 27 ottobre alle ore 17.30 presso la nostra sede di Molo Manfredi. Le eventuali successive richieste di perfezionamento, volte al conseguimento del Brevetto Internazionale di 1° grado, godranno della convenzione intercorsa tra l’ASD ‘Marina’ e il GoSub in ordine ai costi di conseguimento del brevetto”.

S.B.