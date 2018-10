Torna l'ora solare, lancette indietro di sessanta minuti Terna, in 7 mesi risparmiati 554 mln kWh e 111 milioni di euro

Stanotte, cioè tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, tornerà l'ora solare, il cambio dall’ora legale a quella solare avverrà precisamente alle tre di mattina di domenica 28 ottobre: in quel momento l’orologio dovrà tornare alle due. Più luce la mattina dunque dalla prossima settimana ma il sole tramonterà un’ora prima.

Proprio questa estate si è discusso molto dell’ora legale a causa di una consultazione ufficiale della Commissione europea sul tema, conclusa con la vittoria di chi, soprattutto i paesi nordici, chiede che l’ora legale venga abolita. Una proposta più precisa per abolirla dovrebbe essere formulata nelle prossime settimane dalla Commissione Europea.

Secondo le stime preliminari registrate da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 25 marzo 2018, grazie proprio a quell'ora quotidiana di luce in più che ha portato a posticipare l'uso della luce artificiale, l'Italia ha risparmiato complessivamente 554 milioni di kilowattora (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 205 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 290 mila tonnellate.

Considerando che nel periodo di riferimento un kilowattora è costato in media al cliente domestico tipo circa 20 centesimi di euro al lordo delle imposte, il risparmio economico per il sistema relativo al minor consumo elettrico nel periodo di ora legale per il 2018 è pari a circa 111 milioni di euro.

Sara Botte