Maltempo: auto travolte dalle onde in Costiera Disagi in tutta la provincia. A Salerno due alberi spezzati dalla forza del vento

Il maltempo che si è abbattuto sul salernitano sta provocando forti disagi in tutta la provincia. Il mare in tempesta ad Amalfi ha travolto una dozzina di auto parcheggiate al porto, le alte onde hanno oltrepassato le barriere frangiflutti. All'interno delle vetture per fortuna non c'erano passeggeri, si tratta infatti dei veicoli presi a noleggio dai turisti stranieri. Sono intervenuti sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia locale. Le vie di accesso al porto turistico per motivi di sicurezza sono state interdette. Danni anche ad Atrani dove la forza del mare ha distrutto parte di una piattaforma in cemento sulla spiaggia. I sindaci della zona invitano i residenti alla prudenza.

Il primo cittadino di Minori, Andrea Reale, raccomanda in una nota:«Viste le raffiche di vento di eccezionale intensità di queste ore, si raccomanda alla cittadinanza di evitare il transito pedonale su spazi aperti e di non lasciare oggetti su balconi, terrazzi e davanzali esterni»

I problemi non sono mancati anche in città. A Salerno il forte vento ha scoperchiato nel quartiere Carmine la copertura di una veranda, facendo volare via le lamiere, sul posto sono intervenuti i caschi rossi per mettere in sicurezza la zona.

Paura anche a Torrione dove a causa delle forte raffiche in via Carlo Pisacane un grosso albero si è spezzato finendo su alcune auto in sosta, danneggiandole. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Ancora un albero spezzato dalle intemperie a Mercatello, in via Vito Fornari, nei pressi di una chiesa e di una scuola, a denunciare il fatto i genitori dei piccoli allievi, preoccupati per simili incidenti che mettono a rischio l'incolumità dei passanti e dei bambini.

Sara Botte