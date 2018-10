Tregua per il maltempo: si contano i danni A Nocera scoperchiata una scuola. Istituti chiusi per consentire le verifiche di sicurezza

Il maltempo che ha imperversato nella giornata di ieri nel salernitano ha causato numerosi danni. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco in città, in diversi quartieri albero spezzati sono finiti sulle auto in sosta, danneggiandole. E' successo a Torrione, Mercatello e lungo la strada che costeggia il Parco Pinocchio, nei pressi di Fratte. Tanti gli interventi di messa in sicurezza da parte dei caschi rossi.

Anche nell'agro nocerino sarnese il forte vento ha creato diversi danneggiamenti. A Nocera Inferiore le violente raffiche hanno divelto il tappeto di asfalto per l’impermeabilizzazione al terzo piano della scuola “Francesco Solimena” in via Nola, in pieno centro del comune.

Metri di copertura bituminosa si sono ribaltate restando attaccate al fabbricato. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il sindaco Manlio Torquato, ieri, ha invitato i cittadini a non uscire di casa se non per estrema necessità, per il rischio di caduta di oggetti da fabbricati, tetti o balconi, stesso provvedimento adottato anche a San Valentino Torio. Nel pomeriggio il forte vento ha colpito l’area compresa tra il centro storico di Pagani e San Clemente a Nocera Superiore. Sei alberi caduti a Scafati, allagamenti in varie zone e danni ad alcuni pali dell’energia elettrica con molte zone al buio per diverse ore. A Pagani, invece, in vicoletto Pepe è arrivato un pezzo di asfalto distaccatosi dal tetto di un fabbricato.

In via precauzionale e per consentire la verifica nei plessi scolastici e non solo, domani le scuole saranno chiuse a Nocera Inferiore, Pagani, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno.

Intanto oggi le condizioni meteo sono in netto miglioramento, con un leggero calo delle temperature. E' atteso però per domani un nuovo peggioramento. Dopo la tregua di oggi torneranno anche le precipitazioni.

S.B.