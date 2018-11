Partono i lavori su SP 2: Valico Di Chiunzi Aggiudicato un altro appalto da 40mila euro

Altri lavori della Provincia di Salerno sulla SP 2, in particolare nel tratto di salita e dunque in territorio del Comune di Corbara.

Si inizia mercoledì 15 Novembre e si sistemeranno circa 1000 m lineari di strada, con relativa segnaletica. Inoltre è stato aggiudicato un altro appalto (40mila euro di lavori) sempre per la SP 2 e stavolta per il tratto di discesa ovvero in Comuni di Tramonti e Maiori. Questi ultimi lavori si realizzeranno nelle prossime settimane. La Provincia - fa sapere in una nota - che si impegnerà al massimo per la sistemazione e la messa in sicurezza delle strade.

S.B.