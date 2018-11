Uds Campania: "Il Governo intervenga sull'inquinamento" Presidio contro il biocidio

Oggi, il Ministro dell'ambiente Costa si recherà a Scafati per fare un sopralluogo alla situazione del Fiume Sarno e per partecipare ad un convegno organizzato da alcune realtà cittadine.

L'unione degli Studenti e la Rete della Conoscenza saranno a presidiare il luogo dell'ennesima passerella elettorale per ribadire che la tutela ambientale deve essere la priorità per un Paese che crede nello sviluppo sostenibile.

"Il Governo giallo verde ha disatteso tutte le promesse in fatto di ambiente (tap, tav, Ilva e terra dei fuochi) - dichiara Manuel Masucci Coordinatore Regionale dell'Unione degli Studenti Campania - è inaccettabile che non ci siano ancora risposte sulla Terra dei Fuochi, se non un decreto legge copia in colla di quelli precedenti, e sul Fiume Sarno. Inoltre Di Maio aveva dichiarato di voler tagliare i sussidi ambientali dannosi per finanziare l'istruzione... Ma dove sono questi tagli?

Vogliamo più tutele subito da questo governo a partire dal l'istruzione, passando per la garanzia di un territorio tutelato fino ad arrivare a risposte concrete alla dilagante devastazione ambientale. Per noi il biocidio è manifesto." Fin qui la nota dell'Uds Campania.

