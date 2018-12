Fonderie, il ministero parte civile: "Giornata storica" Questa mattina l'udienza in tribunale nel processo contro i Pisano: esulta il comitato

"Momento storico per la città di Salerno e per la questione fonderie Pisano. Per la prima volta un ente come il Ministero dell'Ambiente si schiera a favore e a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori costituendosi nel processo". Così il presidente del comitato "Salute e Vita", Lorenzo Forte, in merito all'udienza di questa mattina nel procedimento giudiziario a carico dei vertici dello stabilimento di Via Dei Greci. Insieme al Dicastero guidato dal ministro Sergio Costa (qui la nota del deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza che aveva commentato la decisione del generale dei carabinieri prestato alla politica), si è costituito parte civile anche il Comune di Pellezzano come annunciato tempo fa dal sindaco Francesco Morra.

"Per ora ancora assenti la Regione Campania e il comune di Baronissi, che sollecitiamo a costituirsi - riprende Forte -. Il vero colpevole assente su questa vicenda continua ad essere il comune di Salerno, per una tragedia che colpisce migliaia di cittadini dei comuni di Salerno, Baronissi e Pellezzano. Oggi siamo commossi. La cosa più importante è che il Ministero dell'Ambiente, grazie a Sergio Costa e al lavoro svolto dai cittadini dai comitati e dai rappresentanti eletti, abbia finalmente deciso di sostenere la vita, la salute è la giustizia per la popolazione e lavoratori".

Redazione Salerno