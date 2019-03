Gli studenti del Pisacane alla Conferenza dei sindaci Il Liceo scientifico prima scuola a partecipare all'appuntamento

Pomeriggio speciale, quello di ieri, per i ragazzi delle classe quarte e quinte del Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula che hanno preso parte attivamente alla conferenza dei sindaci del Vallo di Diano che si è svolta alla sede della Comunità Montana del Vallo di Diano, nella Certosa di San Lorenzo a Padula.

Diversi i sindaci presenti nonché il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino e il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Beniamino Curcio.

Ancora un primato per l’istituzione scolastica guidata dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola. Il “Pisacane” è stata infatti la prima istituzione scolastica a prendere parte, nelle scorse settimane, ad una riunione del Direttivo del Parco; ora anche la prima istituzione scolastica a prendere parte ad una conferenza dei sindaci del territorio.

Nel corso della conferenza sono stati trattati diversi argomenti a partire dalla questione trasporto pubblico che riceverà una importante spinta nell’ambito della strategia di sviluppo dell’Area Interna Vallo di Diano.

Passate in rassegna anche la situazione del fiume Tanagro con le attività di gestione e manutenzione e le problematiche relative alla sanità nel Vallo di Diano con l’istituzione di un tavolo permanente di confronto. Uno spazio particolare è stato poi riservata alla necessità di creare opportunità di lavoro per i più giovani sollevata proprio da uno studente del Liceo. Ancora un’occasione di arricchimento personale per gli studenti del Pisacane sempre più in contatto con il territorio.