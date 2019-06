Vertenza Helios, l'appello dei sindacati al sindaco di Scafati “Subito un incontro per discutere della localizzazione. Basta frasi di circostanza che preoccupano i lavoratori”

"L'attivismo dei cittadini di Scafati sulla vicenda Helios è ammirevole. Ma sulla vicenda il sindaco Cristoforo Salvati, dopo le frasi di circostanza, sta facendo poco per discutere della delocalizzazione. Prima di diffide o altri provvedimenti sarebbe giusto attuare le giuste procedure per tutelare i lavoratori". Così Gigi Vicinanza della Cisal provinciale interviene sulla vertenza che attanaglia il sito di stoccaggio scafatese. "La fuoriuscita di percolato da un'azienda che è in amministrazione controllata dalla Procura è un fatto grave e le dimissioni del responsabile nominato dalla magistratura è un stato un atto dovuto e gradito.

Quello che non capisco è, invece, l'atteggiamento del sindaco Cristoforo Salvati. Sappiamo quali sono le sue intenzioni reali sulla Helios, ma oltre i picchetti davanti l'azienda in campagna elettorale e le interviste di facciata vorremmo capire cosa ha fatto? Perché non incontra i sindacati? Perché non parla con i lavoratori? Magari capirà con mano cosa significa vedere in bilico la propria occupazione. Salvati è persona seria e stimata, come conferma la sua attività professionale, ecco perché gli chiedo di evitare strumentalizzazioni oltre a farsi tirare per la giacchetta da qualche alleato in cerca di visibilità".