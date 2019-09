Mare sporco a Sapri: scatta il divieto di balneazione L'ordinanza del sindaco del comune cilentano dopo i risultati dei rilievi dell'Arpac

Mare sporco, divieto di balneazione temporaneo a Sapri, in località Cammarelle. A comunicarlo è il sindaco del comune cilentano Antonio Gentile che ha firmato l'ordinanza in seguito ai risultati delle analisi eseguite dall’Arpac in alcuni tratti del litorale. Il provvedimento, a tutela della salute pubblica e a scopo precauzionale, arriva proprio per i valori della acque risultati anomali. Forse a causare problemi possono essere state anche le abbondanti piogge dei giorni precedenti ai prelievi.

I campionamenti risalgono al 3 settembre scorso. La Consac, società che gestisce il sistema di depurazione, ha precisato poi che il suo impianto in località San Francesco, che scarica in quel tratto di mare, ha sempre funzionato. In attesa dunque delle opportune verifiche e di nuovi campionamenti disposti dall'Ente vige il divieto di balneazione in località Cammarelle.