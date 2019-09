"Dipendenti Salerno mobilità in pericolo allo stadio Arechi" L'allarme del sindacato: "Vengono sbeffeggiati, a rischio anche la loro incolumità. Ora basta"

La Fiadel si dice preoccupata per l'incolumità dei lavoratori dipendenti di Salerno Mobilità che prestano servizio allo stadio Arechi durante gli incontri casalinghi della Salernitana. Angelo Rispoli si fa portavoce delle istanze delle maestranze che "vengono lasciate a loro stesse a cercare di vendere dei biglietti ad utenti che hanno il libero accesso in aree non delimitate e che soventi minacciano sbeffeggiano gli addetti".

Per la Fiadel "tale situazione non è più sostenibile, e si chiede di adottare gli opportuni provvedimenti delimitando l'area o individuano un apposito piano parcheggi. Nelle more di quanto esposto, si chiede anche di sospendere il servizio fino a quando non verranno adottati i provvedimenti richiesti", la diffida avanzata da Angelo Rispoli che annuncia la disponibilità del sindacato ad un confronto con il presidente di Salerno Mobilità e l'assessore alle partecipate del Comune di Salerno.