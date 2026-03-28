Potenza-Salernitana 5-2, Cosmi: "Squadra presuntuosa, perdere così fa male" Il tecnico nel post-gara: "In settimana avevo capito che le cose non funzionavano"

Una batosta. Serse Cosmi non ci gira intorno. Il pokerissimo incassato dalla Salernitana a Potenza rovina un mese di intero lavoro: “Faccio fatica ad analizzare la partita. Abbiamo incassato il primo gol in maniera assurda, poi eravamo stati bravi nel rimontare. Pensavo che avessimo creato le condizioni per fare un'altra tipo di partita. Sul 2-1 per noi abbiamo dato segnali negativi, come a dire: "Non vi preoccupate". E lì la partita ha svoltato. Poi nel finale ci sono stati gli altri gol. Le partite si perdono contro una squadra perfetta in fase realizzativa. Noi molto meno. Il Potenza ha meritato di vincere e noi di perderla. Non mi piace perdere così. Prendere cinque gol, anche se due sono venuti nel recupero, ti dà senso d'impotenza e quello che avevamo fatto per ricostruire si è dissolto tutto. Non è così e non sarà così. Non voglio tranquillizzare i tifosi ma difficilmente si rivedranno partite così. Abbiamo pagato presunzione, scendendo in campo con uno spirito sbagliato, senza capire gli avversari e dove ti trovavi. La delusione è fortissima. Queste batoste servono tanto. In settimana avevo capito che le cose non funzionavano. E ci ho visto lungo”.

“Approccio superficiale”

Il tecnico analizza il match: “E' stato superficiale il primo tempo, non abbiamo capito il momento, abbiamo subito gol assurdi. Loro con il tridente sapevamo potessero farci male. Non siamo stati bravi nel porre rimedio. Errori? Oggi non si salva niente: potremmo far sera a commentare gli errori. Non trovo giustificazioni. Oggi avevamo tre difensori a casa e chi è sceso in campo ha dato il massimo e si è spinto oltre. Bisogna recuperare i difensori di ruolo”. Poi sul centrocampo: “Tante cose non vanno. Ho cambiato tutti i calciatori e la tipologia non è la stessa. Bisogna capire che non abbiamo fantasia e avere solidità".