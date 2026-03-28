Potenza-Salernitana 5-2, De Giorgio: "La piazza granata non merita la C" Il tecnico dei rossoblu: "Quando passi da Ribery alla C non è facile. Abbiamo meritato la vittoria"

“Un risultato così tondo non me l’aspettavo". Potenza sogna. Pietro De Giorgio ha commentato la sfida del Viviani e il pokerissimo alla Salernitana: “I complimenti di mister Cosmi mi fanno molto piacere. Lo ringrazio per le belle parole. La Salernitana è una corazzata in quella che considero una B2 perchè è davvero fortissimo. La squadra granata ripartiva da una doppia retrocessione e non è mai facile. Serviva fortuan che forse non hanno avuto perchè se hai Benevento e Catania come rivali non è facile. Passi da Ribery alla serie C: non è facile. Però questa è una piazza che tornerà nei campionati che le competano".

Poi l'analisi sulla partita: "Oggi sono felice perché abbiamo fatto la partita dal 1’ e nonostante la rimonta degli avversari siamo stati bravi, meritando la vittoria”. Il tecnico rossoblu esalta i suoi: “Non so se la Salernitana sia stata superficiale ma, nonostante la Coppa Italia, abbiamo spinto sull’acceleratore perché sapevamo che avremmo rischiato se non concentrati sul campionato. Questa infatti è una vittoria che ci permetterà di arrivare alla finale con il Latina con entusiasmo e voglia di fare bene”. Lo sguardo ora è rivolto al finale di stagione: “Abbiamo questo importante appuntamento che ci potrebbe permettere di arrivare ai playoff da protagonisti, partendo come testa di serie”.