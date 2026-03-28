Potenza-Salernitana 5-2: il tabellino ed i voti del match del Viviani

Il tabellino ed i voti di Potenza-Salernitana 5-2
POTENZA (4-3-3): Cucchietti 6; Kirwan 6.5 (28' st Adjapong 5.5), Riggio 6, Camigliano 6, Rocchetti 6.5 (21' st Balzano 6); Siatounis 6.5, Felippe 6.5 (21' st Ghisolfi 6), Castorani 6.5; Schimmenti 6.5 (1' st Petrungaro 6), Murano 6.5 (36' st Selleri 6.5), D’Auria 6.5. A disposizione: Franchi, Guiotto, Bura, De Marco, Erradi, Maisto, Delle Monache, Mazzeo. Allenatore: De Giorgio 6
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma 4; Cabianca 4.5, Matino 5 (42' st Ferrari s.v.), Anastasio 4.5; Longobardi 5 (21' st Gyabuaa 5.5), Capomaggio 4.5, Di Vico 5 (1' st Carriero 5), Tascone 6 (21' st Ferraris 5), Villa 5; Achik 5.5 (7' st Molina 5), Lescano 6. A disposizione: Cevers, Quirini, Barzagli, De Boer, Haxiu, Boncori. Allenatore: Cosmi 5
ARBITRO: Viapiana di Catanzaro - assistenti: Romagnoli e Granata. IV uomo: Gavini. FVS: Monaco
RETI: 3' pt Felippe (P), 9' pt Lescano (S), 20' pt Tascone (S), 25' pt Schimmenti (P), 28' pt Kirwan (P), 46' st Selleri (P), 51' st Siatounis (P)
NOTE. Ammoniti: Anastasio (S), Siatounis (P). Angoli: 4-7. Recupero: 1' pt - 7' st