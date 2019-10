Luci D'Artista, polemica con Festa: Non siamo servi di De Luca L'assessore Dario Loffredo risponde alle dichiarazioni del sindaco Irpino

Continua la polemica sulle Luci D'Artista tra Salerno e Avellino. A dare il via alle "ostilità" era stato proprio il sindaco del comune irpino Gianluca Festa che nel parlare delle luminarie nella sua città aveva detto “Oscureremo Salerno”.

(Clicca qui per vedere il servizio andato in onda al Tg di OttoChannel). Non si è fatta attendere la replica del governatore della Campania Vincenzo De Luca che in occasione della visita del premier Giuseppe Conte ad Avellino ha bacchettato il primo cittadino. Un botta e risposta che è continuato poi sul web con l'attacco del sindaco di Avellino che ha definito "servi sciocchi" i collaboratori del governatore.

Stoccata di tutta risposta anche dall'assessore al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo che, nel corso della rubrica punto di vista, condotta dal direttore di OttoChannel Pierluigi Melillo ha replicato al sindaco Festa, "non siamo servi sciocchi ma siamo leali al nostro leader". (Clicca qui per vedere l'intervista completa)