Eboli, grave incidente stradale sulla Sp 30: ferito un bimbo di 8 anni E' ricoverato al Santobono per via delle fratture riportate

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera ad Eboli, sulla Sp 30, strada che collega la città della Piana del Sele con la località Santa Cecilia. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada in maniera autonoma. Ad avere la peggio è stato un bimbo di 8 anni che si trovava nella vettura con il padre. Il piccolo ha riportato una frattura del bacino per la quale si è reso necessario il trasferimento all'ospedale "Santobono" di Napoli dove è attualmente ricoverato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per provare a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare le cause che hanno provocato l'incidente.