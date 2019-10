Salerno, via i mercatini ambulanti dal lungomare Dario Loffredo: "Il lungomare deve tornare ad essere un giardino fiorito"

E.C.

“Non ci saranno più i mercatini ambulanti sul lungomare di Salerno”. A ribadirlo a gran voce è l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo che ha rimarcato l’intenzione di liberare il lungomare da ambulanti e, ovviamente, dagli abusivi che occupano la passeggiata dei salernitani con merce contraffatta. L’obiettivo è quello di restituire nuova vita al lungomare di Salerno, vero e proprio fiore all’occhiello per la città che da alcuni anni ha visto crescere fortemente la presenza di venditori ad occupare, non sempre in maniera legale, la lunga passeggiata immersa nel verde.

Questa mattina alcuni venditori abusivi hanno chiesto un incontro con l’assessore che li ha ricevuti in giornata all’interno di Palazzo di Città.

“L’amministrazione e l’assessore ascoltano chiunque abbia una argomentazione, la politica è mediazione e l’amministrazione deve parlare con tutti. La mia porta è sempre aperta e abbiamo ribadito ai signori - ha spiegato l’assessore Loffredo - che non avevano un appuntamento ma che si sono presentati in comune, che sul nostro lungomare non ci saranno più mercatini intesi con determinate caratteristiche merceologiche. Questo è un discorso che vale per tutti”.

“Il lungomare dev’essere oggetto di una ristrutturazione – continua Loffredo – e ribadisco che non ci sarà la possibilità per nessuno perché l’amministrazione ritiene che la nostra lunga passeggiata deve ritornare ad essere un giardino fiorito. Se bisogna trovare altri tipi di alternative siamo sempre propensi ad ascoltare, purchè ci siano alternative gradite all’amministrazione”.