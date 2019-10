FOTO| Troppi topi e spazzatura: degrado a piazza San Francesco In mattinata il sopralluogo del sindaco Napoli che ha constatato le pessime condizioni del luogo

La centralissima Piazza San Francesco di Salerno ancora al centro delle polemiche. Le condizioni del luogo non fanno che peggiorare alimentando le proteste e i malcontenti dei cittadini della zona. L'amministrazione comunale, più e più volte sollecitata dal comitato di quartiere, ha risposto alle domande di intervento con un sopralluogo in mattinata del primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, che non ha potuto che constatare la situazione di degrado in cui si trova il luogo.

Le criticità denunciate dai residenti hanno trovato riscontro nell'evidente situazione igienico-sanitaria insufficiente che non fa che alimentare il problema legato a topi e blatte, più volte segnalato dai residenti.

Troppi i rifiuti per terra e nelle aiuole, allertata immediatamente Salerno Pulita per effettuare radicali operazioni di pulizia e rimozione dell'immondizia sparsa in zona.

Il sindaco Napoli ha dichiarato che, oltre alle tante lettere di sollecito già inviate, sarà sua cura verificare personalmente, negli uffici della Asl di Salerno, la reale esecuzione delle opere di sanificazione e derattizzazione nella piazza, di cui l'Asl è responsabile.

Sollecitato anche l’Enel per la rimozione di una piccola struttura, residuo di un cantiere, utilizzato ormai in modo improprio, che non fa che aggiungersi ad una situazione già drammatica di suo.