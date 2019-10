Salerno, Casa Manzo: vista mozzafiato con discariche impunite Rifiuti e degrado a Giovi Casa Manzo: né controlli né sanzioni contro gli incivili

di Valerio Lai

Da un lato il panorama mozzafiato che si può godere da via Belvedere, a Sala Abbagnano, passando poi per Giovi Casa Manzo, attraversando le varie frazioni fino ad arrivare in località Altimari, dall'altro il degrado e l'incuria che affliggono ormai da troppo tempo i rioni collinari di Salerno.

Le foto parlano chiaro: basta un angolo un po' più nascosto alla vista e nel giro di poco tempo l'incivile di turno va a depositare rifiuti di ogni tipo.

Ed è così che appena dietro un muro è possibile trovare cumuli di calcinacci, risultato di lavori edili probabilmente non a norma, sacchi neri contenenti cassette di polistirolo per trasportare il pesce (facile immaginare l'odore dopo giorni sotto il sole), oltre agli immancabili sacchi neri pieni di rifiuti indifferenziati, per i quali basterebbe fare un minimo sforzo a casa per avviarli al riciclo. Segno, questo, che i controlli e le sanzioni contro chi non effettua correttamente la raccolta differenziata non procedono a dovere, e che alcuni cittadini, una minima parte, è bene chiarirlo, non intende affatto contribuire a rendere la città più pulita e vivibile, seguendo quella che gli anglosassoni chiamano “teoria Nimby”, ovvero “not in my backyard”, non nel mio giardino.

Il risultato è questo: rifiuti dappertutto, fuorché a casa di chi sporca.

Alla situazione di degrado, però, contribuisce, oltre all'inciviltà, anche il cattivo stato delle infrastrutture. La strada che attraversa tutte le località di Giovi è in pessimo stato, sia a causa della scarsa manutenzione, che dei continui lavori che vengono effettuati.

Anche in questo caso le foto parlano chiaro, ed è evidente l'usura del manto stradale e la presenza di buche che mettono a dura prova le sospensioni delle auto e costituiscono un serio rischio per i motociclisti in transito.