Edilizia scolastica, Strianese:"Certi istituti da abbattere" "Problemi enormi ma siamo senza fondi per affrontarli"

La problematica situazione in cui versano i licei salernitani non passa inosservata e dopo le tante denunce degli studenti arriva il commento del presidente della Provincia, Michele Strianese.

Tre milioni potrebbero sembrare una cifra consistente ma non sono di certo abbastanza per tutti i 140 edifici scolastici situati a Salerno e provincia.

“Ci sono tanti piccoli problemi nelle scuole salernitane. Abbiamo coscienza di quello che succede, purtroppo, non disponiamo di abbastanza fondi per rendere migliori tutti i plessi scolastici di Salerno”. Ci racconta il Presidente della Provincia Strianese. “Sono pochi i fondi che lo Stato ogni anno ci trasferisce, andiamo avanti solo grazie alla Regione Campania che, ad esempio, per quest'anno ci ha dato circa 3 milioni di euro per gli interventi urgenti.”

Il Presidente si dice a conoscenza della situazione in cui versano alcuni istituti scolastici e recrimina alla mancanza di fondi l'effettiva attuazione di lavori di manutenzione: “Cerchiamo di rispondere, so perfettamente che alcuni edifici avrebbero bisogno di un importante intervento ma non abbiamo abbastanza fondi. Gli interventi che mandiamo avanti sono fatti solo grazie all'ausilio della Regione Campania” conclude Strianese.

Intanto nell'agro nocerino sarnese qualcosa sembra muoversi. Dopo la denuncia della studentessa Giovanna Chajadine in merito alla tettoia in amianto situata su di un capannone di fronte il loro istituto, l'IPSEOA Domenico Rea, di Nocera Inferiore, sembra stia per avere un nuovo panorama. Arrivano i riscontri di un effettivo intervento da parte dell'amministrazione: “Rilievi Arpac e poi rimozione”, questo il messaggio che avrebbe ricevuto la giovane alunna dell'istituto da parte del sindaco, Manlio Torquato. Soddisfatta la ragazza e i tanti compagni, si attende ora l'effettiva realizzazione dell'intervento.

(ha collaborato Federica D'Ambro)