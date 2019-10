Strada killer: c'è il bando di gara per la messa in sicurezza È stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Salerno

E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia un nuovo bando di gara per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della statale 18. La strada che collega Cava de'Tirreni, Vietri sul Mare e Salerno. L'aggiudica del bando è nelle mani della Provincia di Salerno e l'importo dei lavori, iva esclusa, è di circa 213 mila euro. La strada è da anni oggetto di critiche. Sono tanti i giovani e non che, negli anni, sono state vittime di incidenti, alcuni hanno perso anche la vita. Solo l'anno scorso è stata riqualificata l'illuminazione pubblica.

Fa parte di un progetto più grande la messa in sicurezza dell'arteria che collega la città metelliana con Salerno. Granzie ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia ha potuto realizzare progetti per interventi specifici su litoranea e Aversana. In totale i fondi previsti per rendere sicure le tre arterie sono di circa 1 milione, come ci ha spiegato il presidente della Provincia Michele Strianese: “Siamo soddisfatti per quanto stiamo facendo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara che riguarda la Statale 18 ma nei nostri progetti c'è anche la Litoranea e l'Aversana. Grazie ai fondi del Mit 2019, abbiamo a disposizione circa 1 milione di euro per tre arterie principali”.

Il bando di gara è stato pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Salerno. Nei prossimi giorni si procederà all'aggiudica per quanto riguarda i lavori della Statale 18.