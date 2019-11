Commemorazione defunti, funziona il dispositivo traffico Più agenti della municipale in strada per gestire gli accessi al cimitero

Commemorazione dei defunti, funziona il dispositivo traffico predisposto dal Comune di Salerno. Sono tanti i salernitani che oggi raggiungeranno il cimitero di Brignano per commemorare i propri cari che non sono più in vita. Nei giorni scorsi, in previsione di una maggiore affluenza, l'amministrazione comunale ha predisposto un dispositvo traffico valido fino al 3 novembre, ed ha aumentato il numero di presenze degli agenti in città, proprio per evitare una congestione del traffico veicolare.

Gli obblighi e i divieti previsti dal dispositivo riguardano via Brignano dove è stato imposto il senso unico di circolazione, così come in via Irno. Mentre i cittadini provenienti da Fratte, giunti all’altezza del ponte del Parco Salid, hanno l’obbligo di svoltare a destra.

Il piano traffico, al momento, sta funzionando. Ad ogni strada chiusa è presente una voltante, con almeno due agenti della polizia municipale, per gestire qualsiasi tipo di problematica che potrebbe verificarsi. Attualmente, non si registrano grandi code.