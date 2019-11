Strade allagate, frane e disagi: evacuate 100 famiglie Il maltempo non dà tregua nel salernitano

Strade chiuse, frane e intere zone evacuate. E' questo un primo bilancio causato dal maltempo nelle ultime ore a Salerno e in provincia. Forti raffiche di vento, intense piogge e temporali hanno messo a dura prova gli alberi, attualmente pericolanti, sul Lungomare cittadino. Inoltre, le forti mareggiate hanno causato disagi sulla Litoranea dove le onde hanno raggiunto la carreggiata. Sono diverse le aree del capoluogo allagate. Tra Ravello e Chiunzi, si è verificato nella notte lo smottamento del terreno, mentre diverse frane hanno coinvolto Santa Croce di Castel San Giorgio. A Corbara sono in corso delle verifiche e controlli a causa di un pezzo di strada che è crollato nei pressi della zona abitata. Il sindaco Pentangelo, in via cautelativa, ha firmato un'ordinanza urgente per il divieto di transito per i soli veicoli pesanti, autoarticolati e tir. Si consiglia prudenza nell'attraversamento della strada verso il Valico. Le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, determinando possibili ed ulteriori smottamenti. Altre strade sono state chiuse al traffico pedonale e veicolare, come via Gaetano Cinque a Cava de'Tirreni.

Il sindaco Torquato di Nocera inferiore, ha disposto l'evacuazione dei cittadini residenti nelle fasce pedemontane per l'allarme pericolo alluvioni e fenomeni di colate di fango. Anche il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora, ha presidposto la chiusura del cimitero comunale per l'intera giornata di oggi e dimanato il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree dove c'è una maggiore presenza di alberi.

Nelle ultime ore i Vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, sono al lavoro in quasi tutti i comuni per allagamenti. In particolare a Castel San Giorgio, Siano e Mercato San Severino. Ieri, la protezione civile, proprio in previsione delle avverse condizioni metereologiche ha demandato l’alleata meteo di colore arancione per le prossime 24 ore.